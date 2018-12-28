Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе

Погода в январе 2019 года в Украине будет соответствовать средним многолетним климатическим значениям.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, ссылаясь на данные УкрНИГМИ и мировых центров погоды.

Так, средняя месячная температура предполагается 0 -4 градуса, в Крыму до +3 , что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 27-55мм, на Закарпатье 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Синоптики напомнили, что средняя месячная температура воздуха в январе в Украине составляет -1-6, в Карпатах, на востоке и северо-востоке Украины до -7 -8 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцам пообещали новогоднюю погоду на любой вкус.