Дождь, снег и мороз: украинцам пообещали новогоднюю погоду на любой вкус

Погода в Новый год в большинстве областей Украине ознаменуется дождем.

Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, пишет УНИАН.

"Погода будет чрезвычайно разнообразной. В западных областях Украины ожидается дождь при плюсовой температуре воздуха, в северных - ночью без осадков, 3-8º мороза, утром – мокрый снег, днем с переходом в дождь с повышением температуры до 2-3º тепла", - рассказал он.

По его словам, в восточных областях осадков не ожидается, температура ночью 4-9º мороза, днем – до 5º мороза, без осадков.

"Что касается юга – ночью 1-6º мороза, днем – около 0°, без осадков", - добавил синоптик.

Что касается Киева, то в новогоднюю ночь ожидается 5-7º мороза с повышением температуры к утру до 2-3º мороза, без осадков, а в первый день 2019 года пойдет мокрый снег, который впоследствии превратиться в дождь. Максимальная температура днем составит 2-3º тепла.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили, что украинцев ждет потепление уже с 27 декабря.