Не нужно было лезть: яркое видео ответа ВСУ на обстрелы боевиков на Донбассе

В сети показали яркое видео ответа ВСУ на провокации боевиков в зоне военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Однажды где-то на Донбассе российские оккупанты вели себя невежливо и всеми своими действиями очень долго и настойчиво напрашивались на неприятности. И хотя наши бойцы взвешенные, но терпение лопнуло даже у них. Поэтому, украинские военные за достаточно короткое время уничтожили несколько огневых точек противника, а еще - склад боеприпасов, на которые, очевидно, так рассчитывали боевики", - говорится в сообщении.

Свой ответ украинские военнослужащие свой ответ объяснили просто: Потому что не нужно было лезть.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики расстреляли авто ВСУ.