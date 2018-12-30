На картах Украины и России массово появляются заведения имени фейкового героя ДНР

29 и 30 декабря на картах Google в Украине и России начали появляться заведения имени фейкового героя так называемой ДНР.

Их видно на картах Google в интернете.

В России такая странная ситуация началась в субботу, 29 декабря. А в Украине - в воскресенье, 30 декабря. На картах Google заведения начали переименовывать в честь бразильского стриптизера и человека-мема Рикардо Милоса, который также стал и фейковым героем так называемой ДНР.

Его именем на картах "назвали" школы и лице, парки и памятники, а также магазины и сервисные центры.

Вот так выглядит карта Москвы

Питер

Новосибирск

Казань

Екатеринбург

Такая же ситуация возникла на следующий день в Украине.

Видео с Милосом стало известным в 2017 году и породило множество видеомиксов. Со временем мемы с Рикардо стали активно постить в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились скриншоты Google карт с новым названием парламента - Верховная "зРада". Так, неизвестные переименовали здание украинского парламента в сервисе Google Maps.