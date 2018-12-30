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Снег на Новый год будет, но не везде: актуальный прогноз по Украине

воскресенье, 30 декабря 2018, 00:26

В понедельник, 31 декабря, в большинстве регионов Украины пройдут осадки в виде снега и дождя

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, мокрый снег выпадет на всей территории Западной Украины, а также на севере, юге и в центре страны. Также снег выпадет в Донецкой и Луганской областях.

Впрочем, в некоторых регионах будет сухо и без осадков. Снега на Новый год не дождутся в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. В Крыму вместо снега пройдет дождь.

Также по прогнозу синоптиков, 31 декабря от 2 до 6 мороза в дневное время суток столбики термометра покажут на востоке и севере Украины, а вот после заката солнца придется утепляться: 10-12 градусов ниже нуля. На остальной территории страны температура будет "скакать" от 1-2 градусов тепла до 1 градуса мороза. Такие же температуры будут наблюдаться и в ночное время.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Дед Мороз растает: какой будет погода в новогоднюю ночь.

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