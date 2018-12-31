Команды скорбеть не было: в сети показали реакцию "Крымнаша" на взрыв в России

В оккупированном Крыму не спешат начинать скорбеть за погибшими в обрушившемся доме в Магнитогорске (Россия).

Об этом на своей странице в Twitter пишет блогер под ником "КРЫМский бандеровец".

По его словам, в крымских пабликах в социальной сети "Вконтакте" пока практически нет постов в поддержку пострадавших от взрыва или высказывания скорби по погибшим. В то же время, блогер отметил один "траурный" пост: "в память о тех, кто работает в ночь с 31 на 1".

"Почитал крымские ватные паблики. Ср*ть всем на Магнитогорск и десятки жертв от "взрыва газа". Пока команды скорбеть из Кремля не поступит, ни одной свечки не появится. Но одну свечку таки заметил, но она "в память о тех, кто работает в ночь с 31 на 1". Днище", – написал блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области РФ возросло до четырех человек. Остается неизвестной судьба 68 человек.