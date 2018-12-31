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Взрыв дома в России: появились новые данные о жертвах, фото и видео

понедельник, 31 декабря 2018, 08:51

Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области РФ возросло до трех человек.

Об этом, ссылаясь на Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС, передает ТАСС.

"По состоянию на 09:50 (06:50 по Киеву) из-под завалов извлечено шесть человек: трое погибло, трое травмировано в т. ч. один ребенок", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о гибели двух человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России прогремел мощный взрыв на газопроводе.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Россия, взрыв

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