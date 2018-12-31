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Одевайтесь теплей: появился последний прогноз погоды на Новогоднюю ночь

понедельник, 31 декабря 2018, 15:43

В новогоднюю ночь на большей части территории Украины снега не будет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей Украины температура воздуха составит 1-6 градусов, на западе и на крайнем юге местами около нуля.

На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине ожидается -8-14 градусов.

Небольшой снег вероятен на западе, севере, в Луганской области, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории - без осадков. На дорогах – гололед.

В Киеве в новогоднюю ночь -2-4 градуса, есть вероятность небольшого снега, однако скорее во второй половине ночи или под утро.

"Кто собирается встречать Новый год на улице, одевайтесь теплее, потому что даже если не будет осадков, влажность все равно высокая. И поэтому ощущения будут, как на -4-7 градусов. Скользко!", – предупреждает синоптик.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в период новогодних и рождественских праздников общественный транспорт в Киеве изменит свой график работы.

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