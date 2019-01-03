Помню отрывки: обвиняемый в зверском убийстве семьи в Виннице заговорил в суде

Мужчина, убивший в предновогоднюю ночь всю свою семью, на судебном заседании по избранию меры пресечения заявил, что помнит все отрывками.

Об этом сообщает ТСН.

Во время судебного процесса у мужчины почти постоянно были закрыты глаза, а на вопрос признает свою вину в убийстве говорит, что помнит только частичные отрывки.

Согласно материалам стороны обвинения, подозреваемый изменял жене, поэтому в семье были постоянные скандалы. Убийство планировал заранее. "Через некоторое время решил совершить убийство с целью устранения препятствий проживания с другой женщиной", - утверждает прокурор Валерий Шиманский.

Адвокат просил для подзащитного медицинской помощи, но врачи скорой после осмотра позволяют продолжить заседание. Наконец судья объявил решение - 60 суток ареста. Убийство произошло в квартире накануне нового года. Погибшие – две женщины - экс-жена и мать подозреваемого, а также - ребенок восьми лет. Трехлетняя девочка, как сообщается, когда приехали медики, была еще жива, но через час скончалась в реанимации.

Родственники погибших, которые приехали к ним за 200 километров встречать Новый год, в не себя от отчаяния. "Моя тетя проживала, это мы приехали к детям в гости на новый год", - сказал родственник Владимир Чабанюк.

Семья была порядочная и небедная, говорят соседи. 30-летний мужчина, его мать, жена и двое детей жили в четырехкомнатной двухэтажной квартире. Известно, что мужчина был айтишником, а его жена - домохозяйка.

По словам правоохранителей, подозреваемый мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта. Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, мужчина мог убить родных во время очередной ссоры.

Позже подозреваемый признался следователям, что убивал молотком. Полицейские уже отыскали орудие преступления. Сам глава семьи и вызвал скорую. Мужчину сразу задержали, он был трезв и в здравом уме, говорят в полиции. Сейчас подозреваемому назначена психологическая экспертиза. За массовое убийство мужчине грозит пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", 30-летний подозреваемый в убийстве четырех человек в Виннице 31 декабря, мог совершить его из-за затяжного конфликта с супругой.