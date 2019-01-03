Привет, Минстець: в сети Кабмин ткнули носом в игнор пленных украинских моряков

Украинцы возмущены игнорированием Министерства информационной политики Украины ситуации с пленением нескольких моряков Россией во время атаки в Азовском море.

Доказательства полного игнорирования проблемы выложил на своей странице в Facebook Андрей Иваниченко.

"Дико не люблю скриншоты, но тут он скорее для привлечения внимания: больше месяца наши моряки в плену у россиян, а Минстець живет своей жизнью ~ за почти полтора месяца ни одного мероприятия на эту тему. Можете поверить мне на слово или пролистать все три странички их "достижений”с 24.11.2018. Привет Минстецю!" – подписал скрин он, в котором нет ни одного упоминания о захваченных моряках.

В сети тут же стали обсуждать сложившуюся ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат рассказал, как были ранены украинские моряки россиянами в Азовском море.