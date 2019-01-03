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В сети показали новые фото "спасенного от украинцев" поселка на Донбассе

четверг, 03 января 2019, 16:33
Фото: Денис Казанский\блог

Известный журналист и блогер из Донецка Денис Казанский показал, как сейчас выглядит поселок Чернухино, расположенный вблизи Дебальцево и который находится под контролем боевиков так называемой ЛНР.

Соответствующие фото он опубликовал в своем блоге.

"Фоторепортаж из "освобожденного от фашистов" поселка Чернухино (под контролем ЛНР). Заброшенная станция, ржавые брошенные поезда, поваленные столбы на рельсах. За 4 года даже неразорвавшиеся снаряды не убрали. Везде, куда пришел русский мир, одна картина", - подписал снимки блогер.

Отметим, что поселок Чернухино, который находится вблизи Дебальцево, украинская армия оставила в феврале 2015-го, то есть почти 4 года назад. С тех пор населенный пункт контролируется боевиками ЛНР, и почти не упоминается в новостях. На кадрах действительно можно увидеть развалины от некогда добротного поселка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналист и фотограф Сергей Лойко опубликовал фотографии руин Донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои.

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