РУС. | УКР.

понедельник, 31 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 декабря

23:42
В сети показали фото печальной победы "освободителей" Донбасса
23:17
В сети показали фото пятерых "оленей Санты", запарковавшихся в Киеве
23:09
Ну, за Бандеру: россиян потроллили в сети ловушкой на Новый год
20:32
Легендарный боксер одержал яркую победу в последний день года: опубликовано видео
19:58
В Виннице произошло жуткое массовое убийство: погибли дети
19:45
Среди пострадавших от взрыва дома в России может быть украинка: названо новое число погибших
19:30
"Динамо" поздравило болельщиков с новогодними праздниками: опубликовано видео
19:15
На Донбассе перед Новым годом двое бойцов ВСУ было ранено
18:44
В прокуратуре предложили снять неприкосновенность с нардепа от БПП
18:15
Во Львове задержали полицейского-евробляхера, который насмерть сбил человека
17:48
Взрыв дома в России: под завалами могут находиться десятки людей, опубликован список
17:20
Украина закрывает избирательные участки в России: где можно будет проголосовать
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети показали фото печальной победы "освободителей" Донбасса

понедельник, 31 декабря 2018, 23:42

На железнодорожной станции Чернухино, которая расположена на территории Донбасса, захваченной боевиками так называемой ЛНР, спустя 4 года после начала оккупации по прежнему царит разруха и запустение.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter странице блогера под ником Necro Mancer.

На фотографиях можно увидеть заброшенное здание вокзала, разбитые рельсы и руины диспетчерской вышки. Кроме того, на станции продолжают оставаться железнодорожные вагоны, которые постепенно гниют и разрушаются.

"Железнодорожная станция Чернухино спустя почти 4 года после прихода туда "освободителей", – подписал блогер фотографии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналист и фотограф Сергей Лойко опубликовал фотографии руин Донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои.

Фотовзгляд

Все галереи
Новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Чем жила Украина-2018: опубликованы знаковые фото уходящего года

Экономический прогноз на 2019 год: стабильность будет, но без поводов для оптимизма

Даже война не поможет выйти из того хаоса, в котором оказался мир - Алексей Арестович

Дед Мороз растает: какой будет погода в новогоднюю ночь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: