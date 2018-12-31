В сети показали фото печальной победы "освободителей" Донбасса

На железнодорожной станции Чернухино, которая расположена на территории Донбасса, захваченной боевиками так называемой ЛНР, спустя 4 года после начала оккупации по прежнему царит разруха и запустение.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter странице блогера под ником Necro Mancer.

На фотографиях можно увидеть заброшенное здание вокзала, разбитые рельсы и руины диспетчерской вышки. Кроме того, на станции продолжают оставаться железнодорожные вагоны, которые постепенно гниют и разрушаются.

"Железнодорожная станция Чернухино спустя почти 4 года после прихода туда "освободителей", – подписал блогер фотографии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналист и фотограф Сергей Лойко опубликовал фотографии руин Донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои.