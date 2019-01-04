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Очевидцы сообщили о сходе лавины в Крыму: заблокированы десятки машин, видео

пятница, 04 января 2019, 21:52

В оккупированном Крыму, на горе Ай-Петри, сошла снеговая лавина: весь транспорт на дороге оказался заблокирован.

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

"Сход лавины на Ай-Петри. Стоим в пробке на спуск 5-й час, не продвинулись вообще. Ветер, снег", – пишет один из пользователей.

Кроме того, по словам очевидцев, спасательные службы не отвечают на звонки. Люди уже несколько часов заблокированы на дороге.

На сайте российского Управления МЧС по Крыму появилась информация о том, что на дорогу сошел снежный ком.

"По прибытии выяснилось, что пострадавших нет и все силы РСЧС приступили к расчистке дорожного полотна и регулировки движения автотранспортных средств. Сотрудники части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления на снегоходах организовали эвакуацию людей из застрявших автомобилей в безопасные помещения", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", накануне Нового года в оккупированном Крыму засыпало обильными снегопадами почти все горные массивы.

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