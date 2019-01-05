Проспался после новогоднего запоя: в сети высмеяли пост про Украину ближайшего соратника Януковича

Бежавший в Россию экс-премьер Украины Николай Азаров выдал пост о прошедшем в Киеве 1 января традиционном марше националистов ко дню рождения Степана Бандеры.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Правда, Бандера у Гитлера в концлагере сидел, ну это мелочи, не обращай внимания, старик, продолжай жечь ядерным ураганом", - прокомментировал пост украинский журналист Денис Казанский.

"Та нужен вам наш Бандера!? Своими б "героями" занялись. Власовым, Шкуро, Красновым, например", "У кровосиси обострение. Поставьте деду наконец клизму", "С Бандерой у нас есть будущее. А твое будущее в рашке ,где вылизывают пособника Гитлера-Сталина и головореза Кадырова", "Обострение? Однозначно. Это уже тяжелая форма. Янович, если бы вы были сейчас в Украине, вас могли бы вылечить, благо есть специалисты, легко вправляют мозговые завихрения", - пишут комментаторы.

Напомним, в Киеве одновременно прошли два шествия к Майдану Независимости: одно от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Независимости организовали ВО "Свобода", Правый сектор и другие правые и праворадикальные организации.

Смотрите репортаж фотокорреспондента "Апострофа" Александра Гончарова о факельном шествии в Киеве в день рождения Степана Бандеры.