День рождения Бандеры: как в Киеве прошло традиционное факельное шествие

Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

В центре Киева 1 января прошел традиционный марш националистов ко дню рождения Степана Бандеры.

Фото мероприятия сделал собственный фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

В Киеве одновременно прошли два шествия к Майдану Независимости: одно от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Независимости организовали ВО "Свобода", Правый сектор и другие правые и праворадикальные организации.

Другую колонну - от Оперного театра, провели Нацдружины и Национальный корпус.

Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее россиян потроллили в сети "бандеровской" ловушкой на Новый год.