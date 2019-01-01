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День рождения Бандеры: как в Киеве прошло традиционное факельное шествие

вторник, 01 января 2019, 21:30
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф

В центре Киева 1 января прошел традиционный марш националистов ко дню рождения Степана Бандеры.

Фото мероприятия сделал собственный фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

В Киеве одновременно прошли два шествия к Майдану Независимости: одно от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Независимости организовали ВО "Свобода", Правый сектор и другие правые и праворадикальные организации.

Другую колонну - от Оперного театра, провели Нацдружины и Национальный корпус.

Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее россиян потроллили в сети "бандеровской" ловушкой на Новый год.

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Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

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