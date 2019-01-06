Известный художник яркой карикатурой изобразил получение Украиной томоса

Украинцев повеселили яркой карикатурой о подписании томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Ее опубликовал известный украинский художник Юрий Журавель в Facebook.

"Ой! Радуйся! Земле! Надеюсь, вы узнаете каждого", - подписал карикатуру художник.

В сети тут же предложили свой вариант героев, изображенных на карикатуре.

"Слева - направо: Владимир Великий, князь Острожский, Петлюра, Скоропадский, Порошенко, Епифаний, Филарет, Ющенко, Мазепа, Ярослав Мудрый, княгиня Ольга. С Томосом нас!" – написала в комментариях одна из пользователей.

Напомним, в субботу, 5 января, в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и ряд других высокопоставленных украинских чиновников.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени.