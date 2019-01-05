Патриарх Варфоломей подписал томос для Украины

5 января в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Патриарх Варфоломей подписал документ в патриаршем храме Святого Георгия.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и ряд других высокопоставленных украинских чиновников.

Перед подписанием состоялась молитва на украинском языке – все присутствующие имели возможность прослушать тропарь в исполнении делегации, епископата и духовенства из Украины.

Вручение подписанного томоса предстоятелю УПЦ митрополиту Епифанию состоится утром 6 января.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже доставили в резиденцию Вселенского патриархата.