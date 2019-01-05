Порошенко отблагодарил Варфоломея за томос: стало известно чем

Президент Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Имел честь вручить орден "За заслуги" I степени Вселенскому патриарху за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности", - написал он.

Напомним, 5 января в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Патриарх Варфоломей подписал документ в патриаршем храме Святого Георгия.

Как сообщал "Апостроф", в России заявили, что подписание томоса для Украины патриархом Варфоломеем окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия.