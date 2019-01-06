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Соседку Украины завалило метровым слоем снега: опубликованы впечатляющие фото и видео

воскресенье, 06 января 2019, 14:04

Словакию замели масштабные снегопады.

Об этом сообщает ресурс Mukachevo.net.

Синоптики предупреждали жителей страны о погодных условиях. В некоторых регионах даже объявили первый уровень опасности.

Заметать снегом Словакию начало еще 4 января. В некоторых районах северо-запада, на самых высоких горных склонах выпало до 100 сантиметров, в высоких точках от 120 до 190 сантиметров снега.

Также водителей предупреждают об опасности на дорогах из-за осадков. Потому многие дороги перекрыты, так как видимость при сильном снегопаде ограничена.

Как сообщал "Апостроф", 4 января Генический район в Херсонской области накрыл сильный снеговой шторм. А также 4 января в оккупированном Крыму, на горе Ай-Петри, сошла снеговая лавина. В результате происшествия весь транспорт на дороге оказался заблокирован. Кроме этого в сети показали фотографии заснеженного "морского ока" Закарпатья - озера Синевир.

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