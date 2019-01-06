Украли все игрушки: в сети показали фото новогодней елки в Крыму

В оккупированном Россией Крыму уже не первый год с елок на площадях воруют елочные игрушки.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Севастополь. Пятый год игрушки с елок воруют. Соотечественники гардемаринов. Новые. Дети украшают елки лампочками,бутылками и пластиковыми стаканами. А знаете,почему не украли стаканы? Правильно - в них не нальешь,протекают. С дырками...", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", в Новый год 2017-208 также воровали игрушки. Тогда в оккупированном Россией городе Севастополь украли много игрушек, которыми украшали городские елки. А в сети показали веселую карикатуру на празднование новогодних праздников. Также накануне Нового года в оккупированном Крыму засыпало обильными снегопадами почти все горные массивы.