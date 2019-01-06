Вселенский патриарх вручает томос об автокефалии главе ПЦУ: онлайн-трансляция

В воскресенье, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции на Фанаре в Стамбуле вручит томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Прямую трансляцию ведет "Радио Свобода".

На церемонии в канун Рождества Христового по юлианскому календарю присутствует президент Украины Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Напомним, 5 января в Стамбуле состоялось официальное подписание томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже доставили в резиденцию Вселенского патриархата.