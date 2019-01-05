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Томос для Украины уже готов: названы дальнейшие шаги церкви и Вселенского патриарха

суббота, 05 января 2019, 07:54

Изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставили в резиденцию Вселенского патриархата в Константинополе (Стамбул).

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Вселенский патриарх Варфоломей принял в своей резиденции иконописца и каллиграфа, иеромонаха Луку из монастыря Ксенофонт, что на Афоне, который привез изготовленный им документ.

Представители Православной церкви Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием уже прибыли на Фанар и будут присутствовать на церемонии ратификации Томоса Вселенским патриархом.

После этого главы двух церквей проведут совместную службу по случаю праздника Богоявления. Во время Божественной литургии патриарх передаст Томос митрополиту Епифанию.

По данным издания "Громадське", томос выставят в Малой Софии, где каждый сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00. Вход в трапезного храма свободный.

Богослужение митрополита Епифания начнется в 10:00 7 января. В церкви предупреждают, что вход в главный собор Святой Софии будет ограничен во время литургии. Однако молитву транслировать на экране на Софийской площади.

Напомним, предстоятель независимой поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что процедура предоставления Томоса начнется 5 января 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", русская православная церковь (РПЦ) на заседании синода в Москве приняла решение создать свои патриаршие экзархаты на канонической территории Вселенского патриархата - в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

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