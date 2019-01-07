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В Черное море вошел военный корабль США: опубликованы фото

понедельник, 07 января 2019, 07:53

В воскресенье, 6 января, американский корабль "Форт-Макгенри" (USS FortMcHenry) вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Доковый десантный корабль 6-го флота Военно-морских сил США будет проводить совместные операции с союзниками для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

Корабль предназначен для десантирования морской пехоты и боевой техники, оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием. На его борту размещаются 500 морских пехотинцев, а в доковой камере могут находиться пять транспортных катеров.

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", - отметила ранее командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие два-три месяца США объявят о новых санкциях против России в связи с атакой украинских кораблей в Азовском море и организуют новое поставки оружия в Украине.

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