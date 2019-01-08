Под Одессой произошла кровавая бойня: фото, видео и данные про убитых

Под Одессой мужчина устроил массовое убийство нескольких человек из-за ревности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"7 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Измаильского района в частном доме обнаружены тела хозяина, двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в ночь на 7 января 42-летний хозяин дома принимал у себя дома гостей - 55-ти и 41-летнего односельчан и 29-летнюю жительницу соседнего села.

"Чуть позже к компании, которая распивала спиртные напитки, присоединился 29-летний сожитель женщины. Во время застолья подогретый водкой человек приревновал свою подругу к собутыльников. Возникла ссора, потом - драка, во время которой злоумышленник топором и ножом нанес всем смертельные ранения. Увидев, что натворил, он с места происшествия скрылся", - добавляют правоохранители.

Позже преступника задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице совершено убийство четырех человек, двое из которых - дети.