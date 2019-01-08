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​Пьяная компания напала в Херсоне на врача "скорой помощи"

вторник, 08 января 2019, 00:29

В ночь на Рождество фельдшера бригады "скорой помощи" едва не убили при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, на телефон 103 поступил звонок из Каланчака, где 18-летней девушке по неизвестным причинам стало плохо.

По указанному адресу на улицу Степную выехала машина "неотложки", однако бригада задержалась на несколько минут – обслуживала предыдущий вызов. А в доме немолодого фельдшера с ходу окружила группа агрессивно настроенных пьяных мужчин.

Один из них схватил медика за горло, и принялся душить: тот с трудом вырвался и выбежал во двор. Вторично он вернулся в дом только с полицией, и в ее присутствии все-таки осмотрел девушку. У той оказалась банальная кишечная колика "на фоне" злоупотребления алкоголем.

Юную пациентку отвезли в приемное отделение районной больницы. Но вскоре девушка самовольно удалилась с медучреждения, обругав напоследок медперсонал нецензурной бранью.

Как сообщал "Апостроф", в Борисполе задержали мужчину, который ограбил 18-летнюю девушку, угрожая шприцем со смертельной вакциной.

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