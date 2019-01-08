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В сети показали фото "ажиотажа" на Керченском мосту в январе

вторник, 08 января 2019, 15:14

В аннексированном Крыму показали фото с пустующим Керченским мостом.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником Roksolana Today & Крым на странице в Twitter.

"Осторожно! Заторы и пробки! Миллионы паломников едут на Рождество в сакральный для российского православия Крым! Вчера ехали..." – говорится в подписи к фото.

На снимке действительно можно увидеть Керченский мост, на котором нет ни одного автомобиля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Российской Федерацией Крыму на пасхальные праздники неизвестные спилили болгаркой православный крест на вершине горы Чатыр-Даг. Также в сети показали новый снимок из аннексированного Россией Симферополя, на котором показано, вот что из года в год превращается полуостров. Кроме того, в сети поднялась истерика вокруг фото "елки победы" у оккупантов в Крыму.

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