В сети показали фото "ажиотажа" на Керченском мосту в январе

В аннексированном Крыму показали фото с пустующим Керченским мостом.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником Roksolana Today & Крым на странице в Twitter.

"Осторожно! Заторы и пробки! Миллионы паломников едут на Рождество в сакральный для российского православия Крым! Вчера ехали..." – говорится в подписи к фото.

На снимке действительно можно увидеть Керченский мост, на котором нет ни одного автомобиля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Российской Федерацией Крыму на пасхальные праздники неизвестные спилили болгаркой православный крест на вершине горы Чатыр-Даг. Также в сети показали новый снимок из аннексированного Россией Симферополя, на котором показано, вот что из года в год превращается полуостров. Кроме того, в сети поднялась истерика вокруг фото "елки победы" у оккупантов в Крыму.