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Путин в Донецке попал в одну компанию со снеговиками и "железным Феликсом": фото

среда, 09 января 2019, 23:47
Фото: Новости Донбасса

В понедельник, 7 января, во временно оккупированном Донецке провели рождественскую ярмарку, на которой продавали сувениры в виде президента РФ Владимир Путин, снеговиков и "железного Феликса".

Об этом сообщают Новости Донбасса, публикуя фото.

"Помимо продуктов питания, украшений и сувениров на прилавках можно было встретить гипсовые статуэтки снеговиков, бюсты исторических личностей и президента РФ Владимира Путина", - пишет издание.

При этом уточняется, что Путина продают в разных цветах – золото, серебро и бронза. Помимо бюста Путина на прилавке выставлены и бюсты советских политических деятелей Феликса Дзержинского и Владимира Ленина, русских поэтов Александра Пушкина, Сергея Есенина, а также фигурки снеговиков и медведей.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились печальные фото предновогоднего Донецка.

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