В Крыму оккупанты разворовали подарки Москвы для роддомов и больниц

Глава оккупационных "властей" Крыма Сергей Аксенов признался, что часть мобильных электрогенераторов, переданных в пользование полуострова, были украдены или использовались не по назначению.

Об этом сообщают местные СМИ.

По словам Аксенова, ФСБ и МВД уже поручили провести соответствующую проверку.

"Двадцать восемь электрогенераторов уже возвращено, четыре из них были проданы. Арестовано несколько человек по этому делу", - сказал он.

Кроме того, часть генераторов оказалась в пользовании у частных компаний, хотя оборудование предназначалось для больниц и роддомов.

"Те, кто отвечал за распределение техники, отдавали их своим друзьям и знакомым", - констатировал Аксенов.

Всего, по его словам, Крым получил 1,4 тысячи дизельных электрогенераторов и 13 мобильных газотурбинных электростанций мощностью 22 МВт каждая.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Крыму уничтожили часть древней крепости.