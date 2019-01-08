В Киеве люди стояли в гигантской очереди, чтобы посмотреть на томос: опубликовано фото

В понедельник, 7 января, украинцы могли увидеть томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, по этой причине организовав огромную очередь.

Фото приличной очереди опубликовал Роман Пелех в Facebook.

"Очередь взглянуть на Томос. Не вся. Мы с детьми не смогли так долго выстоять. Люди со всей Украины съехались. ПС. Заметьте как четко и цивилизованно все стоят по черной линии", - подписал фото он.

Как сообщал "Апостроф", 5 января в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Ранее стало известно, что изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже доставили в резиденцию Вселенского патриархата.

Также русская православная церковь (РПЦ) на заседании синода в Москве приняла решение создать свои патриаршие экзархаты на канонической территории Вселенского патриархата - в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.