РУС. | УКР.

вторник, 8 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 января

10:38
Умер один из создателей фильма "Мимино"
10:29
Посленовогодняя "белочка" пришла: в сети высмеяли неожиданное признание Путина
10:28
Известная американская актриса повторила образ Тины Кароль
10:22
Какую зарплату получают украинские военные: опубликована инфографика со свежими данными
10:11
Одна из главных целей: в Италии оценили вероятность трансфера лидера "Динамо"
10:03
В Киеве люди стояли в гигантской очереди, чтобы посмотреть на томос: опубликовано фото
09:57
Под Ивано-Франковском произошли два смертельных ДТП: фото
09:54
Стильная и стройная: Пугачева восхитила внешним видом на Рождество
09:51
Умер актер из "Криминального чтива"
09:40
Беспредел продолжается: в сети рассказали, как власти в Одессе расправляются с недовольными
09:33
Лидер чемпионата Англии сенсационно выбыл из престижного кубкового турнира: видеообзор
09:24
Умер звезда сериалов "Доктор кто" и "Безумцы"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве люди стояли в гигантской очереди, чтобы посмотреть на томос: опубликовано фото

вторник, 08 января 2019, 10:03

В понедельник, 7 января, украинцы могли увидеть томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, по этой причине организовав огромную очередь.

Фото приличной очереди опубликовал Роман Пелех в Facebook.

"Очередь взглянуть на Томос. Не вся. Мы с детьми не смогли так долго выстоять. Люди со всей Украины съехались. ПС. Заметьте как четко и цивилизованно все стоят по черной линии", - подписал фото он.

Как сообщал "Апостроф", 5 января в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Ранее стало известно, что изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже доставили в резиденцию Вселенского патриархата.

Также русская православная церковь (РПЦ) на заседании синода в Москве приняла решение создать свои патриаршие экзархаты на канонической территории Вселенского патриархата - в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рождество 2019: обычаи и традиции празднования

Святой вечер 2019: традиции и обычаи Сочельника

Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество

Победят только романтики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: