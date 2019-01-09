В сети показали видео впечатляющей воздушной атаки ВСУ по позициям боевиков

В сети показали видео атаки украинских военных на позиции боевиков на Донбассе с помощью квадрокоптера.

Ролик опубликовал волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, видео было снято в Донецкой области осенью 2018 года.

"Есть у нас подразделения на фронте, которые научились довольно неплохо использовать гражданские квадракоптеры в успешной охоте на врага... с воздуха", - написал он.

Мысягин отметил, что это - отличный метод систематично наносить урон.

"Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не попадает ни под какие Минские договоренности", - пояснил волонтер.

"Птичка залетает точно в окоп. Куда и планировали. Осколки ушли в нужном направлении", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото кладбища боевиков на Донбассе.