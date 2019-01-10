​Появилась свежая информация о пропавшем в Карпатах туристе из Киева

Пропавший 4 дня назад в Карпатских горах турист из Киева вышел на связь с дома лесников.

Об этом сообщает "Громадське".

10 января в 16:45 турист позвонил спасателям и сообщил, что находится в доме лесников. Кроме того, он рассказал о некоторых ориентиры своего места пребывания, поможет спасателям его быстрее найти.

Как известно, человек заблудился в горах вечером 6 января. В течение четырех суток его продолжали искать с помощью вертолетов и кинологов с собаками.

К поискам туриста было задействовано 18 горных поисковиков и 4 единицы техники. Также привлекались 11 работников лесного хозяйства, которыми осмотрено 6 домов лесников в районе горы Гимба.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Закарпатской области в районе города Гимба Межгорского района заблудились пятеро лыжников.