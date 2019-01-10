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Стало известно, сколько выходных будет в Украине на Пасху

четверг, 10 января 2019, 10:29

На майские праздники украинцы получат сплошные 4-дневные выходные: с 28 апреля по 1 мая включительно.

Об этом говорится в проекте приказа Кабинета министров Украины о графике переноса рабочих дней на 2019 год.

Проект был рассмотрен на заседании правительственного комитета по вопросам социальной политики и гуманитарного развития. В частности, в 2019 году Кабмин намерен перенести рабочий вторник, 30 апреля, на 11 мая (суббота). Таким образом, украинцы получат сплошные 4-дневные выходные с 28 апреля по 1 мая включительно.

Также правительство решило "подарить" украинцам 3 дня отдыха с 30 декабря по 1 января. Для этого, правда, придется дважды выйти на работу по субботам 21 и 28 декабря.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в новом 2019 году украинцы будут иметь 113 выходных дней.

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