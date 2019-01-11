Обрушение крыши рынка в Макеевке: появилось жуткое видео

В сети показали видео последствий серьезного ЧП в оккупированной Макеевке: от обильного снега рухнула крыша городского рынка.

Соответствующее видео опубликовано в сообществе Nova Gorlivka в Facebook.

На видео видно, что вследствие обрушения кровли пострадали несколько человек. У некоторых из них разбиты головы и существенные травмы и переломы.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе рухнула крыша на одном из заводов, который отобрали оккупанты. Инцидент произошел на Алчевском меткомбинате, там рухнула крыша одного из цехов.

Ранее сообщалось, что оккупированный Донецк продолжает запустевать, а его жителей уже не радуют даже грядущие новогодние праздники. Также напомним, что ранее сообщалось, что в сети жители так называемых ДНР и ЛНР жалуются на высокие цены.