РосСМИ выдали фейк о пропаже на Донбассе известного журналиста из Италии

Российские СМИ распространили фейк о пропаже на Донбассе известного итальянского корреспондента и фотографа Роберто Травана.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"По "странному" стечению обстоятельств, вскоре после нашей публикации о награды, которую получила фотография погибшего в Донбассе старшего сержанта Вооруженных сил Украины Кобченко С. Г., которая была представлена итальянским фоторепортером Роберто Траваном на рассмотрение Международного конкурса "Tokyo International Foto Awards", в пропагандистских СМИ страны-агрессора поднялась волна фейковых новостей о якобы "исчезновения" итальянского фотографа "на украинской части Донбасса", - сказано в сообщении.

В ведомстве заверили, что Траван сам лично связался с министерством сообщил, что он жив и здоров, своевременно вернулся из Украины домой в Италию, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество и новогодние праздники.

Российские пропагандисты, ссылаясь на боевиков ЛНР заявили, что Траван приехал в Мариуполь для создания серии фотографий о войне на Донбассе в декабре 2018 года. В последний раз итальянец якобы связывался со знакомыми еще 23 числа, когда украинские военные якобы должны были отвезти его на передовую боевых действий на Донбассе.

Разошлись несколько "версий": что Травана могли убить или похитить в пьяной горячке или же из-за того, что он "слишком много увидел".

Как сообщал "Апостроф", ранее оккупанты придумали очередной нелепый фейк о ВСУ.