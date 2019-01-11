Запускают в серию: появились свежие данные о мощном украинском оружии

Украина начинает серийное производство ракетной системы залпового огня "Ольха".

Об этом в интервью газете "Урядовый курьер" заявил министр обороны Степан Полторак, передает УНИАН.

"Уже начинаем серийное производство ракетного комплекса "Ольха". Продолжаются опытно-конструкторские работы по многим другим проектам, которые значительно повысят наши возможности" – сказал министр.

По его словам, украинская армия в декабре 2018 года получила дополнительный ресурс в виде 4 млрд грн, которые были направлены на закупку новых образцов военной техники, в том числе – на РСЗО "Ольха".

Как сообщал "Апостроф", ракетный комплекс "Ольха" разработало конструкторское бюро "Луч". В конце декабря 2017 года в Одесской области были успешно проведены финальные испытания этого оружия.