РУС. | УКР.

суббота, 12 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 января

10:36
Где смотреть онлайн мужскую гонку преследования Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
10:35
В России произошло масштабное железнодорожное ЧП: опубликованы фото и видео
10:28
​В минском метро устроили "теплый" прием пророссийскому казаку: фото и видео
10:20
Священник назвал условия получения ПЦУ статуса патриархата
10:05
В Харькове внедорожник вылетел на тротуар: фото и видео серьезного ДТП
09:58
​В Украину идет потепление: прогноз на выходные
09:58
Скандальный украинский футболист вернулся в "Динамо": опубликовано фото
09:50
Мы обручены: пойманный на измене Цекало сделал неожиданное заявление
09:40
Активисты сорвали в Киеве сепаратистский "шабаш": видео потасовки и громкое заявление министра
09:35
Где смотреть онлайн женскую гонку преследования Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
09:30
Чемпион мира впервые прокомментировал смертельное ДТП, в которое он попал под Ровно: видео
09:27
​Стало известно, какие именно ценности пропали в Киево-Печерской лавре
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Украину идет потепление: прогноз на выходные

суббота, 12 января 2019, 09:58

В ближайший уик-энд в Украине немного потеплеет. Температура воздуха составит около 1-2 градусов мороза, возможен мокрый снег с дождем.

Какой будет погода в ближайшие дни, узнавал "Апостроф".

В пятницу, 11 января днем столбики термометров там покажут около 1 градуса мороза, а ночью от 2 до 5 с отметкой "минус". Осадки в виде снега и мокрого снега также выпадут по всей территории Украины.

В субботу, 12 января, страну продолжит засыпать снегом, температура воздуха поднимется еще немного. Так, на западе, юге, севере, в центре и востоке страны синоптики прогнозируют днем от 1 тепла до 3 мороза, а в ночное время суток температура воздуха упадет до 3-5 градусов с отметкой "минус". Только в Крыму днем сохранится стабильно плюсовая температура днем: 2-4 градуса, и легкий "минус", а около 1 градуса будет наблюдаться ночью.

В воскресенье, 13 января, снежная погода в стране сохранится, а вот температура воздуха поднимется и составит от 1 мороза до 2 тепла.

Детальнее о погоде в Украине читайте в материале "Апострофа": Холодно, но не очень: синоптики предупредили о смене погоды в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кровавые британцы, расстрелы военных и трупы для искусства: боевики придумали новую тактику против Украины

Если цель поставлена - она достижима

Борьба с лудоманией или ее имитация: как в УНЛ не хотят замечать игровую зависимость

Казачьи бои в Запорожье и звездочеты во Львове: как украинцы праздновали Рождество

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: