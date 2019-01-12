​В Украину идет потепление: прогноз на выходные

В ближайший уик-энд в Украине немного потеплеет. Температура воздуха составит около 1-2 градусов мороза, возможен мокрый снег с дождем.

Какой будет погода в ближайшие дни, узнавал "Апостроф".

В пятницу, 11 января днем столбики термометров там покажут около 1 градуса мороза, а ночью от 2 до 5 с отметкой "минус". Осадки в виде снега и мокрого снега также выпадут по всей территории Украины.

В субботу, 12 января, страну продолжит засыпать снегом, температура воздуха поднимется еще немного. Так, на западе, юге, севере, в центре и востоке страны синоптики прогнозируют днем от 1 тепла до 3 мороза, а в ночное время суток температура воздуха упадет до 3-5 градусов с отметкой "минус". Только в Крыму днем сохранится стабильно плюсовая температура днем: 2-4 градуса, и легкий "минус", а около 1 градуса будет наблюдаться ночью.

В воскресенье, 13 января, снежная погода в стране сохранится, а вот температура воздуха поднимется и составит от 1 мороза до 2 тепла.

Детальнее о погоде в Украине читайте в материале "Апострофа": Холодно, но не очень: синоптики предупредили о смене погоды в Украине.