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Водителей предупредили об ухудшении погоды в Украине: куда обращаться в случае проблем

суббота, 12 января 2019, 13:13

В Украине ожидается ухудшение погодных условий, связанных с налипанием мокрого снега, порывами ветра и гололедом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"12 января в Украине небольшой снег, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, лишь днем в южной части без осадков. На дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

Что касается температур, то ночью 9-14 ° мороза, в восточных областях и в Приазовье местами 2-7 ° мороза; днем 0-5 ° мороза, на севере Левобережья до 8 ° мороза, в Крыму 1-3 ° тепла.

Кроме того, в Telegram-канале dtp.kiev.info опубликовали телефоны, куда можно звонить в случае непредвиденных ситуаций на дороге.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе.

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