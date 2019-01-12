Все рушится и приходит в упадок: в сети показали фото коммунального коллапса у боевиков на Донбассе

В сети опубликовали фотографии с оккупированного боевиками Донбасса, где показали, как выглядит сейчас эта территория.

Снимки разместили в интернете пользователи социальной сети Twitter.

"Вообще последний снегопад наглядно показал состояние коммунального хозяйства в ОРДЛО. Дороги не чистят. Мусор не вывозят. В Енакиево встали трамваи. Раньше снегопады не приводили к такому коллапсу. МММщики не могут нормально управлять. Все рушится, приходит в упадок", - написал журналист Денис Казанский.

Блогер под ником Necro Mancer также опубликовал фото коллапса в оккупированном городе Енакиево Донецкой области.

"Улица Калинина: тяжело трамваю без рельсов ездить (попытка пустить трамвайное движение в центр не увенчалась успехом - вагон сошел с рельсов первой тележкой)", - написал он.

"Вся Макеевка превращается в большой мусорник", - говорится в сообщении ресурса Донецк 62.ua.

Снимки из Макеевки также выложил и блогер Necro Mancer. Он разместил скриншот, где местные жители жалуются на утопающий в мусоре район города.

"Из-за обильного снегопада в Луче назревает мусорный коллапс", - говорится в сообщении на странице "Хрустальный Луч".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото серьезного ЧП в оккупированной Макеевке. Там от обильного снега рухнула крыша городского рынка. Позже в сети появилось жуткое видео инцидента.