Боевик по кличке "Черный Ленин" выдал спич с критикой главарей ДНР и жизни в оккупации: видео

Боевик так называемой "ДНР" Бенесса Айо по кличке "Черный Ленин" выдал эмоциональную речь о жизни на Донбассе, в которой рассказал о своем разочаровании в главарях непризнанной республики.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitterжурналист Денис Казанский.

На видео боевик рассказал о том, как так называемую ДНР грабят российские олигархи, окружение действующего главаря Дениса Пушилина отжало активы убитого экс-главаря Александра Захарченко.

"Совсем кукуха уехала у парня. Видимо, скоро уедет на подвал. Вот ради этого и погибли 10 тысяч человек. Чтобы вместо Ахметова был Курченко, и Донбасс превратился в его колонию. Спасибо, Бенес, что приехал в чужую страну убивать людей и устроил жителям Донбасса ад", - прокомментировал кадры журналист.

Бенеса прорвало. Только послушайте, что он рассказывает. Республику грабят российские олигархи, окружение Пушилина отжало активы Захарченко, Ташкент возит в Россию контрабандные сигареты.



Совсем кукуха уехала у парня. Видимо, скоро уедет на подвал. pic.twitter.com/Z594T0nNjz — Денис Казанський (@den_kazansky) 10 января 2019 г.

Бенес Айо рассказывает о реалиях жизни в республике, за которую он воевал и которую сам же и строил.



Спасибо, Бенес, что приехал в чужую страну убивать людей и устроил жителям Донбасса ад. pic.twitter.com/kRogRC9nt7 — Денис Казанський (@den_kazansky) 10 января 2019 г.

Бенес Айо рассказывает, как олигарх Курченко рубит капусту в ДНР.



Вот ради этого и погибло 10 тысяч человек. Чтобы вместо Ахметова был Курченко, и Донбасс превратился в его колонию. pic.twitter.com/F2Ttl4fD2E — Денис Казанський (@den_kazansky) 10 января 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Черного Ленина" возмутила ситуация с "выборами" на оккупированном Донбассе.