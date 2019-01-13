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Ситуация в ООС: боевики устроили ряд провокаций

воскресенье, 13 января 2019, 19:05

В течение воскресенья, 13 января, с 00:00 до 18:00 противник десять раз обстрелял позиции украинских войск на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" дважды велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям в районе населенного пункта Красногоровка, дважды из гранатометов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Пески, гранатометов и стрелкового оружия - возле поселка Лебединское", - говорится в сообщении.

В полосе действия оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты осуществили обстрелы по позициям украинских военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новотошковское.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщал "Апостроф", 12 января, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня: один оккупант погиб, еще один получил ранения.

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