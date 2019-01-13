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На Донбассе вновь сорвано перемирие: боевики понесли потери

воскресенье, 13 января 2019, 07:56

В субботу, 12 января, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня: один оккупант погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, боевики открывали огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.

Украинские военнослужащие не пострадали.

Также сообщается, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 12 января, один оккупант погиб и один получил ранения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе понесли очередные небоевые потери: погибло двое членов незаконных вооруженных формирований.

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