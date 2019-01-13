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В Украину идут сильные магнитные бури: названы даты

воскресенье, 13 января 2019, 00:18

В январе в Украине произойдут сильные магнитные колебания и магнитные бури.

Об этом сообщает газета "Сегодня".

Сильные магнитные бури, , которые окажут особое влияние на здоровье и самочувствие людей, прогнозируют 16, 24 и 25 января 2019 года. Самый мощный метеоудар ожидает украинцев 24 января.

По словам иммунолога Бориса Скачко, в эти дни не стоит нагружать себя лишней физической работой и больше отдыхать.

"Нельзя подготовиться к отдельно взятой магнитной буре, нужно просто понимать, что они будут. И для того, чтобы жить, лучше и дольше быть в постоянной готовности: правильный рацион питания, водный режим", - посоветовал он.

Также иммунолог подчеркнул, что именно вода поможет избежать тромбов, а сосудам нормально перенести возможные колебания давления. Медики также рекомендуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.

Как сообщал "Апостроф", синоптики тем временем прогнозируют потепление в Украине. В ближайший уик-энд в температура воздуха составит около 1-2 градусов мороза, возможен мокрый снег с дождем.

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