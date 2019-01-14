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Боевики ДНР устроили в Донецке новогодний коллапс: фото

понедельник, 14 января 2019, 09:54

Жители оккупированного Донецка жалуются на горы невывезенного мусора на улицах города после новогодних праздников.

Об этом в Twitter написал журналист Денис Казанский, опубликовав фото одного из жителей города.

"Молодая республика решила не вывозить мусор, пока не растает снег. Кстати, а что он про Львов все время пишет? Нет там такого. Мусорный скандал был больше года назад", - написал он.

В свою очередь комментаторы высмеяли "мусорный коллапс" в ДНР, предложив жителя Донецка обратиться за помощью к президенту РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото коммунального коллапса у боевиков на Донбассе.

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