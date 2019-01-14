В сети показали печальные фото исторической разрухи у оккупантов в Крыму

В оккупированном Крыму, в Феодосии, местные жители жалуются на разрушение исторических зданий.

Об этом сообщает местное издание "KafaNews".

Как отмечается, местные "власти" говорят об ответственности собственников зданий, однако никаких мер по спасению исторического наследия города не предпринимается.

"Приезжающие в Феодосию гости сразу же обращают внимание и не могут понять, почему изящные здания выглядят столь плачевно. И вроде бы ценные архитектурные строения. Тут же экскурсоводы рассказывают о дореволюционной истории возведения, богатых собственниках, послевоенном восстановлении. В какой-то момент начался процесс уничтожения, и, кажется, уже никто не сможет его остановить… И такова история практически большинства памятников культурного и исторического наследия Феодосии. Вне зависимости, будь то памятник федерального, регионального или местного значения", – сообщает издание.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в городе Щелкино (аннексированный Россией Крым) на крыше многоэтажки прогремели сразу несколько взрывов.