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Найди авто: в сети устроили челлендж вокруг моста Путина в Крым

воскресенье, 13 января 2019, 13:20
Фото: RoksolanaToday&Крым\Twitter

В сети высмеяли отсутствие автомобилей на Керченском мосту в аннексированном Крыму.

Соответствующие фото опубликовала блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Керчь. Мост. Найди авто свежее. Ловушка-частокол. Кормушка Ротенбергов. Но мост? Нет, пожалуй", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Крыму показали фото с пустующим Керченским мостом. Тем временем эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко рассказал, что аннексированный Россией Крым не будет иметь светлого будущего, а превратиться окончательно в "серую зону" с военными базами, непризнанную территорию без нормальной связи, банков, инвестиций, экономики и так далее. Также сказали и о Керченском мосте, что у него нет будущего, поскольку он возведен на тектоническом разломе.

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