​Нападение волка на людей под Бердянском: появились новые подробности и фото

Женщина, на которую напал волк в дачном кооперативе под Бердянском, в тяжелом состоянии: ее подключили к апарату искуственного дыхания.

Об этом сообщают местные СМИ.

По словам родственников пострадавшей, вследствие нападения дикого зверя женщина получила жуткие увечья лица. Также сообщается, что пострадавшая постоянно чувствует ужасную боль. Она подключена к аппарату, так как сама дышать женщина не может.

"Люди предупрежденные и я очень надеюсь, что больше ни кто не пострадал. С дач очень трудно добраться до города. И если у кого-то родственники живут на дачах Бердянского района, с. Осипенко. Позвоните обязательно. До сих пор не установлено инфицирован волк бешенством или нет. Это опасно очень. Если вовремя не вести вакцину, болезнь смертельна", – пишут родственники в сети.

Спустя некоторое время после трагедии, местные жители поймали волка и убили жестоким образом – забили палками и отрезали ему голову. В районе, где был обнаружен волк, проведено вакцинирование домашних животных.

Как сообщал "Апостроф", ранее в одном из районов Киева объявили карантин из-за бешенства котенка.