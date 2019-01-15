"Укрзализныця" угодила в очередной скандал из-за экспресса "Киев-Борисполь"

"Укрзализныця" попала в скандал с расписанием экспресса "Киев-Борисполь", в расписании которого нашлись неточности.

Об этом рассказал журналист Сергей Сидоренко в Facebook.

"Заходишь на сайт железной дороги, идешь по ссылке "Внимание! Расписание Kyiv Boryspil Express". Выясняешь, что тебе подходит поезд, скажем, в 17:54. Приезжаешь на вокзал под поезд - ведь с работы, зачем надо ждать. Выясняешь, что там по расписанию он в ... 17:50. Радуешься, что разница всего 4 минуты и ты успел в последний момент. Потому что другие поезда имеют и большее расхождение", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализныця" жестко кинула украинцев с билетами.

Кроме того, распиаренный скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска.