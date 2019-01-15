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В Одессе школьница с рекордом стала мастером спорта по пулевой стрельбе: фото

вторник, 15 января 2019, 04:27

12-летняя спортсменка из Одесской области Валерия Островская выполнила норматив мастера спорта на чемпионате Украины по пулевой стрельбе в Киеве.

Об этом пишет "Думская", ссылаясь на одесское отделение Национального олимпийского комитета.

Отмечается, что в таком раннем возрасте норматив по пулевой стрельбе не выполнял еще ни один спортсмен независимой Украины.

Воспитанница Одесской областной ДЮСШ продемонстрировала свое мастерство в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя на дистанции 10 метров. Она набрала 613,6 очков.

Островская занимается пулевой стрельбой с сентября 2017 года, тренируется у Константина Дзюбы.

Как сообщал "Апостроф", юная украинская теннисистка вышла в полуфинал престижного турнира.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Киев

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