В Одессе школьница с рекордом стала мастером спорта по пулевой стрельбе: фото

12-летняя спортсменка из Одесской области Валерия Островская выполнила норматив мастера спорта на чемпионате Украины по пулевой стрельбе в Киеве.

Об этом пишет "Думская", ссылаясь на одесское отделение Национального олимпийского комитета.

Отмечается, что в таком раннем возрасте норматив по пулевой стрельбе не выполнял еще ни один спортсмен независимой Украины.

Воспитанница Одесской областной ДЮСШ продемонстрировала свое мастерство в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя на дистанции 10 метров. Она набрала 613,6 очков.

Островская занимается пулевой стрельбой с сентября 2017 года, тренируется у Константина Дзюбы.

Как сообщал "Апостроф", юная украинская теннисистка вышла в полуфинал престижного турнира.