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Выезд украинцев за границу: социолог указала на опасные моменты и сравнила с Россией

вторник, 15 января 2019, 12:37

Социолог заявила, что иммиграция - очень рискованная вещь.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

"Если бы у меня спросили, что опаснее для страны - эмиграция или иммиграция, то я бы долго думала. Просто иммиграция безопасна до определенного предела. Когда иммигрантов немного, и они хорошо интегрированы в местное общество, то все в порядке. Когда же их удельный вес превышает предел, индивидуальный для каждой страны, то возникает много проблем", - заявила она.

Также Либанова высказалась о цифрах и подсчетах, какое оптимальное количество населения должно быть в стране.

"А никто не знает. Лично для меня важно не то, сколько именно будет жить в Украине людей - 40 или 50 миллионов, а то, как они будут жить. Я хочу, чтобы люди жили долго, счастливо, богато. Вот это важно, а не то, сколько их. Если ребенок пришел в этот мир, он должен быть счастливым, а его родители не должны думать, могут ли они ему купить подгузники или фрукты, или игрушки. Вот в этом задача общества, а не в том, чтобы родилось больше детей", - отметила социолог.

Кроме этого она объяснила такое стремление к цифрам в разных странах.

"В тоталитарных странах, где большая роль принадлежит армии и другим силовым структурам, это связано с желанием иметь соответствующую численность контингента, который будет служить. Я помню конференцию в Москве еще при нормальных отношениях с Россией. Я озвучила свой тезис, о приоритетном значении качества жизни, а не численности населения, после чего ко мне подошли русские и говорят: "Вам хорошо об этом говорить, у вас нет таких границ огромных. А нам надо обустраивать Сибирь, иначе туда будут направляться огромные массы мигрантов из Китая", - рассказала Элла Либанова.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Европа открывает границы для украинцев не ради наших интересов - директор Института демографии".

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