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Запрет на полет дронов в Киеве: юрист указал на хитрость властей

вторник, 15 января 2019, 20:55

Запрет на полет дронов Киеве призван, скорее всего, ограничить журналистов-расследователей в получении неудобной для власти информации.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал юрист и аэроразведчик Маси Найем.

"Эта ситуация, скорее всего, призвана каким-то образом ограничить тех журналистов-расследователей, которые с помощью дронов пытались раздобыть ту или иную информацию.Если исходить с точки зрения безопасности, то логично было бы ввести уголовную ответственность за полеты, например, над военными стратегическими объектами. В этом был бы смысл. Но так как реализация привлечения к ответственности не прописана, то это сделано не с точки зрения безопасности, а, чтобы напугать расследователей, чтобы они лишний раз не летали над теми местами, где возможны имущественные махинации, незаконные стройки и подобные вещи", - пояснил он.

Кроме того, по его словам, возможны и другие варианты. Например, бюджетный распил.

"Мне кажется, что поводом для введения правил и зон стали взрывы на складах. Но сам по себе запрет не решает проблемы полета над определенными участками. Запретить наркотики - это не значит сделать так, чтобы их не продавали. Были инциденты, когда дрон летел в зеленой зоне, и силовики включали РЭБы, и дрон падал. А он стоит денег, и немалых, а к ответственности никого не привлечешь. Сейчас же появляется возможность урегулировать такие ситуации, мол предупреждали же, что летать нельзя. Под реализацию этих правил, скорее всего, введут тендеры на закупку оборудования, которое будет выключать сигналы спутников, чтобы дроны не летали в запрещенных местах. Это вполне возможно. Под каждую из запретных зон теперь можно обоснованно просить купить оборудование, а оно стоит немалых денег, и всплывут фирмы-поставщики, о которых мы раньше ничего не слышали, если вообще услышим", - добавил юрист.

Подробнее о запретных зонах для полетов беспилотников, читайте в материале "Апострофа": Пролетая над гнездом президента: почему беспилотникам закрывают "глаза".

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